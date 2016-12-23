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Игрок немецкого "Байера" Юрченко рассказал о звонке Андрея Шевченко http://www.segodnya.ua/img/article/7823/57_main.1482484474.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/57_tn.1482484474.jpg Футбол Украинский полузащитник "Байера" Владлен Юрченко рассказал о возможном вызове в сборную Украины

Игрок немецкого "Байера" Юрченко рассказал о звонке Андрея Шевченко

Сегодня, 11:14

Украинский полузащитник "Байера" Владлен Юрченко рассказал о возможном вызове в сборную Украины

Владлен Юрченко с девушкой. Фото Instagram
Владлен Юрченко с девушкой. Фото Instagram

"Конечно, я хочу вернуться в сборную и отыграть официальный матч без травм и всяких происшествий. Хочу помочь сборной пройти этот отборочный цикл – это моя цель

Андрей Шевченко созванивался со мной после победного матча с "Шальке", поздравил с голом. Он сказал, что в сборной следят за мной и переживали, пока я восстанавливался. Шевченко сказал, что постарается после Нового года приехать на какую-то игру Бундеслиги, а после матча встретиться и поговорить со мной", – сказал Юрченко в эфире телеканала "Футбол 1".
Байер, Владлен Юрченко

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Источники:

MatchDay, Канал Футбол

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