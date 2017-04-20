Игрок "Монако" забил самый быстрый гол в текущей Лиге чемпионов после выхода на замену

Валеру Жермену понадобилось всего 22 секунды, чтобы отличиться в матче против "Боруссии"

Нападающий "Монако" Валер Жермен забил самый быстрый гол после выхода на замену в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/4 финала турнира против дортмундской "Борусси" (3:1) француз вышел на поле на 81-й минуте и первым же касанием забил гол. На все ему понадобилось всего 22 секунды.

Отметим, что в прошлом сезоне украинец Евгений Коноплянка отличился на 19-й секунде после выхода на поле ("Севилья" – "Боруссия" М), а абсолютный рекорд по этому показателю принадлежит экс-игроку "Боруссии" Ларсу Риккену, который забил спустя 15 секунд после замены в финале ЛЧ против "Ювентуса" в 1997 году.

А самый быстрый гол в истории турнира забил в 2007 году нападающий "Баварии" Рой Маккай, который за 11 секунд после стартового свистка поразил ворота "Реала".

Напомним, "Монако" вышло в полуфинал Лиги чемпионов, где может сыграть с "Ювентусам", "Реалом" или "Атлетико". Жеребьевка состоится 21 апреля.