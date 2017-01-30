Игрок "Ливерпуля" признан лучшим игроком сборной Англии 2016 года

Сегодня, 12:36

За Лаллану проголосовало в пять раз больше болельщиков, чем за Руни

Адам Лаллана. Фото twitter.com/England
Адам Лаллана. Фото twitter.com/England

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана признан лучшим футболистом сборной Англии по итогам 2016 года.

Хавбек в голосовании обошел форварда "Лестера" Джейми Варди и нападающего "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни. За Лаллану проголосовало 39% болельщиков английской сборной, 12% отдали свои голоса Варди, 8% – Руни.

28-летний хавбек 4 сентября прошлого года забил свой первый гол за основную сборную Англии в матче против Словакии в рамках отборочной кампании ЧМ-2018. 11 ноября Лаллана забил в ворота Шотландии также в матче отбора к чемпионату мира.

В 2014 и 2015 годах звание лучшего игрока сборной Англии доставалось Уэйну Руни.
футбол, сборная Англии, Уэйн Руни, Адам Лаллана, Джейми Варди

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