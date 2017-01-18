Игрок "Лиона" вынужден завершить карьеру в 25 лет из-за хронической травмы
Свой последний официальный матч Фофана провел 23 мая 2015 года
25-летний полузащитник "Лиона" Геида Фофана принял решение завершить профессиональную карьеру в качестве игрока из-за хронической травмы голеностопа.
Свой последний официальный матч Фофана провел 23 мая 2015 года против "Ренна". После этого игрок на протяжении долгого времени испытывал проблемы с лодыжкой.
"Я сделал все, что было возможно, к сожалению, приходится признать: состояние моей лодыжки не позволяет мне играть в футбол.
Я встретился с президентом клуба, и он предложил мне остаться в "Лионе". Возьму время подумать, потому что у меня есть несколько предложений вне футбола, но я думаю, что выберу вариант остаться в "Лионе". Я приму решение очень быстро", – сказал Фофана.
Напомним, что Фофана выступал за "Лион" с 2011 года. Ожидается, что игроку будет предложена работа в структуре французского клуба.
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