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Игрок "Лиона" вынужден завершить карьеру в 25 лет из-за хронической травмы http://www.segodnya.ua/img/article/7894/12_main.1484741073.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/12_tn.1484741073.jpg Футбол Свой последний официальный матч Фофана провел 23 мая 2015 года

Игрок "Лиона" вынужден завершить карьеру в 25 лет из-за хронической травмы

Сегодня, 14:04

Свой последний официальный матч Фофана провел 23 мая 2015 года

Геида Фофана. Фото olweb.fr
Геида Фофана. Фото olweb.fr

25-летний полузащитник "Лиона" Геида Фофана принял решение завершить профессиональную карьеру в качестве игрока из-за хронической травмы голеностопа.

Свой последний официальный матч Фофана провел 23 мая 2015 года против "Ренна". После этого игрок на протяжении долгого времени испытывал проблемы с лодыжкой.

"Я сделал все, что было возможно, к сожалению, приходится признать: состояние моей лодыжки не позволяет мне играть в футбол.

Я встретился с президентом клуба, и он предложил мне остаться в "Лионе". Возьму время подумать, потому что у меня есть несколько предложений вне футбола, но я думаю, что выберу вариант остаться в "Лионе". Я приму решение очень быстро", – сказал Фофана.

Напомним, что Фофана выступал за "Лион" с 2011 года. Ожидается, что игроку будет предложена работа в структуре французского клуба.
футбол, чемпионат Франции, Лион Франция

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