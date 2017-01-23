Игрок "Халл Сити" пришел в сознание после перелома черепа

Полузащитник "Халла" Райан Мейсон, пострадавший в столкновении с Гари Кэхиллом из "Челси", уже пришел в себя и даже пообщался с капитаном Майклом Доусоном.

Напомним, что 25-летний Мейсон был доставлен в одну из больниц Лондона после тяжелейшей травмы, полученной в воскресном матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".

Доктора зафиксировали у Райана перелом черепа, после чего полузащитнику была проведена срочная операция. Несколько часов спустя англичанин пришел в сознание и даже пообщался с посетителями.

"С Райаном все в порядке, он был рад видеть нас. Мы уже поговорили о случившемся, в ближайшие дни клуб будет оставаться в тесном контакте с Райаном, его семьей и персоналом больницы".

"Райан и его семья были чрезвычайно тронуты той поддержкой, которую они получили за последние 24 часа. Они хотели бы поблагодарить всех тех, кто не остался равнодушным", – гласит официальное заявление "Халла".