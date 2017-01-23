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Игрок "Халл Сити" пришел в сознание после перелома черепа http://www.segodnya.ua/img/article/7910/14_main.1485189683.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/14_tn.1485189683.jpg Футбол Райан Мейсон столкнулся головами с соперником в матче против "Челси"

Игрок "Халл Сити" пришел в сознание после перелома черепа

Сегодня, 18:41

Райан Мейсон столкнулся головами с соперником в матче против "Челси"

Райан Мейсон пострадал в матче против &quot;Челси&quot;. Фото AFP
Райан Мейсон пострадал в матче против "Челси". Фото AFP

Полузащитник "Халла" Райан Мейсон, пострадавший в столкновении с Гари Кэхиллом из "Челси", уже пришел в себя и даже пообщался с капитаном Майклом Доусоном.

Напомним, что 25-летний Мейсон был доставлен в одну из больниц Лондона после тяжелейшей травмы, полученной в воскресном матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".

Доктора зафиксировали у Райана перелом черепа, после чего полузащитнику была проведена срочная операция. Несколько часов спустя англичанин пришел в сознание и даже пообщался с посетителями.

"С Райаном все в порядке, он был рад видеть нас. Мы уже поговорили о случившемся, в ближайшие дни клуб будет оставаться в тесном контакте с Райаном, его семьей и персоналом больницы".

"Райан и его семья были чрезвычайно тронуты той поддержкой, которую они получили за последние 24 часа. Они хотели бы поблагодарить всех тех, кто не остался равнодушным", – гласит официальное заявление "Халла".
футбол, чемпионат Англии, Челси Лондон, Халл Сити

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Источник:

fapl.ru

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