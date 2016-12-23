Игрок "Динамо" Калитвинцев с очаровательной девушкой отдыхает на Сейшелах (фото)

Арендованный "Черноморцем" футболист проводит отпуск во время паузы в чемпионате Украины

Полузащитник "Динамо" Владислав Калитвинцев, выступающий на правах аренды в "Черноморце", проводит отпуск во время зимней паузы в чемпионате в теплых странах – как и большинство украинских футболистов. Компанию ему составляет его очаровательная девушка Ирина Мусейчук. Молодые люди отдыхают на Сейшельских островах, откуда выкладывают красивые снимки в социальных сетях.

После 18 туров в чемпионает Украины "Черноморец" идет на седьмом месте в таблице с 23 очками. Лидирует "Шахтер" (50 очков), на втором месте "Динамо" (37).

























