Игрок "Боруссии" во время взрыва бомбы получил ранение руки – СМИ

Вчера, 22:43

Марк Бартра пострадал накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" – "Монако"

Марк Бартра. Фото AFP
Марк Бартра. Фото AFP

Ранение защитника дортмундской "Боруссии" Марка Бартры, полученное в результате взрывов возле клубного автобуса, является несерьезным, сообщает Marca.

Испанец был сразу доставлен в больницу для получения медицинской помощи. У него порезана рука и психологический шок, но его состояние не вызывает беспокойства у врачей. Пока нет информации о том, какой срок ему придется пропустить.

Автобус "Боруссии" начинал двигаться на стадион "Сигнал Идуна Парк", где сегодня должен был состояться первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако", но в этот момент произошли три взрыва. Поединок перенесли на 12 апреля, и он начнется в 19:45 по киевскому времени.
футбол, Лига чемпионов, Боруссия Дортмунд, Марк Бартра

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Источник:

Championat.ru

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