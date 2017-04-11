Игрок "Боруссии" во время взрыва бомбы получил ранение руки – СМИ

Ранение защитника дортмундской "Боруссии" Марка Бартры, полученное в результате взрывов возле клубного автобуса, является несерьезным, сообщает Marca.

Испанец был сразу доставлен в больницу для получения медицинской помощи. У него порезана рука и психологический шок, но его состояние не вызывает беспокойства у врачей. Пока нет информации о том, какой срок ему придется пропустить.

Автобус "Боруссии" начинал двигаться на стадион "Сигнал Идуна Парк", где сегодня должен был состояться первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако", но в этот момент произошли три взрыва. Поединок перенесли на 12 апреля, и он начнется в 19:45 по киевскому времени.