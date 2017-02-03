Хиты уикенда: от "Гарроса" на Тайване до Коно в Мюнхене и дежавю в Виго

ТЕННИС НА ТАЙВАНЕ. На 226-тысячнике WTA Свитолина вчера обыграла чешку Градецку (6:4, 7:5) и сегодня в четвертьфинале встретится с Онс Жабер. Соперница памятная, именно теннисистку из Туниса победила в финале Элина, когда стала чемпионкой юниорского Ролан Гаррос-2010. Пятница, 10:00.

"ЧЕЛСИ" VS "АРСЕНАЛ". "Челси" лидирует с 9-очковым отрывом "Арсенала" и "Тоттенхэма", на неделе сыграв 1:1 с "Ливером". Кстати, экс-ливерпулец Крауч, в 36 лет доигрывающий в "Стоке", в среду "танцем робота" отметил свой 100-й гол в АПЛ. 48 из них нападающий с ростом 201 см забил головой. Суббота, 14:30, "Футбол-1".

"БАВАРИЯ" VS "ШАЛЬКЕ". Коноплянка сыграет против лидеров Бундеслиги, матчем с которыми начиналась его карьера в Германии. Тогда, в сентябре (0:2), Женя вышел в основе "Шальке", в этом году – пока ни разу. Суббота, 16:30, "Спорт-2".

"ЛЕСТЕР" VS МЮ. Чемпион-2016 (ныне в 2 очках от зоны вылета) против рекордно 20-кратного чемпиона Англии (ныне идущего 6-м). Воскресенье, 18:00, "Футбол-2".

"СЕЛЬТА" VS "РЕАЛ". С мадридцами соперник "Шахтера" по ЛЕ играет третью неделю подряд. И пока удачно, из Кубка Испании "сливочных" выбили (2:1, 2:2). Воскресенье, 21:45, "Футбол-1".

"ЮВЕНТУС" VS "ИНТЕР". "Они сейчас играют, будто они "Реал Мадрид". Если победим, кусочек скудетто уже будет нашим", – форвард "Юве" Игуаин. Воскресенье, 21:45.