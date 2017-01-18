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Хаби Алонсо завершит карьеру в конце сезона http://www.segodnya.ua/img/article/7893/86_main.1484738334.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/86_tn.1484738334.jpg Футбол До перехода в "Баварию" Алонсо выступал в "Ливерпуле" и мадридском "Реале"

Хаби Алонсо завершит карьеру в конце сезона

Сегодня, 13:18

До перехода в "Баварию" Алонсо выступал в "Ливерпуле" и мадридском "Реале"

Хаби Алонсо. Фото AFP
Хаби Алонсо. Фото AFP

Испанский полузащитник мюнхенской "Баварии" Хаби Алонсо планирует завершить игровую карьеру по окончании сезона-2016/17.

Об этом 35-летний чемпион мира и Европы проинформировал руководство мюнхенского клуба. Контракт Алонсо с баварцами истекает летом 2017-го.

До перехода в "Баварию" Алонсо выступал в "Ливерпуле" и мадридском "Реале". В составе английского клуба хавбек провел более 140 матчей, с "Ливерпулем" Алонсо выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также Кубок и Суперкубок Англии.

В составе "Реала" побеждал в чемпионате, Кубке, Суперкубке Испании, а также в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. С "Баварией" испанец выигрывал только чемпионат и Кубок страны.

В этом сезоне ветеран провел 14 матчей в бундеслиге, в которых отличился тремя голами.
футбол, Ливерпуль, Реал Мадрид, Бавария, Хаби Алонсо

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Источник:

Sportbox

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