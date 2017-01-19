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Гвардиола после разгрома в чемпионате Англии сводил игроков "МанСити" на мюзикл http://www.segodnya.ua/img/article/7899/71_main.1484855043.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/71_tn.1484855043.jpg Футбол Испанский тренер отметил свой день рождения в кинотеатре

Гвардиола после разгрома в чемпионате Англии сводил игроков "МанСити" на мюзикл

Сегодня, 21:44

Испанский тренер отметил свой день рождения в кинотеатре

Хосеп Гвардиола. Фото AFP
Хосеп Гвардиола. Фото AFP

18 января Гвардиоле исполнилось 46 лет. В этот день главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сводил игроков на фильм "Ла-Ла Ленд".

Вместе с Гвардиолой в кинотеатр сходили Венсан Компани, Фернандо, Пабло Сабалета, Хесус Навас, Фабиан Делф, Рахим Стерлинг и Джон Стоунз.

"Ла-Ла Ленд" – американский трагикомедийный мюзикл, снятый Дэмиеном Шазеллом. Фильм получил семь статуэток "Золотой глобус", в том числе в номинации за лучший фильм (комедия или мюзикл).

Таким образом Гвардиола не только отметил свой День Рождения, но и поднял моральный дух команды после поражения от "Эвертона". Напомним, что на выходных Гвардиола потерпел крупнейшее поражение в национальных чемпионатах в своей карьере. "Манчестер Сити" проиграл "Эвертону" со счетом 0:4.
кино, футбол, чемпионат Англии, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола

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