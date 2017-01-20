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Гвардиола хочет продать лучшего бомбардира "Манчестер Сити" http://www.segodnya.ua/img/article/7903/16_main.1484933603.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/16_tn.1484933603.jpg Футбол Испанский тренер не видит Серхио Агуэро в своих игровых схемах

Гвардиола хочет продать лучшего бомбардира "Манчестер Сити"

Сегодня, 19:33

Испанский тренер не видит Серхио Агуэро в своих игровых схемах

Серхио Агуэро. Фото AFP
Серхио Агуэро. Фото AFP

Нападающий Серхио Агуэро может покинуть "Манчестер Сити". "Горожане" готовы выслушать предложения по аргентинцу и продать его в случае выгодной сделки, сообщает издание Yahoo Sports.

Главный тренер команды Хосеп Гвардиола не видит Агуэро в своих игровых схемах.

Испанский специалист недавно встречался с форвардом и его агентом в неформальной обстановке, но, по словам Гвардиолы, они не обсуждали будущее футболиста.

Аргентинец выступает за "горожан" с 2011 года. За этот период он сыграл за команду 231 матч и забил 154 гола. Он всего на 23 результативных удара отстает от лучшего бомбардира "МанСити" за всю историю Эрика Брука.

В текущем сезоне Агуэро провел 23 матча во всех турнирах и забил 18 голов.
футбол, чемпионат Англии, Манчестер Сити, Серхио Агуэро

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Источник:

Championat.ru

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