Гвардиола хочет продать лучшего бомбардира "Манчестер Сити"

Испанский тренер не видит Серхио Агуэро в своих игровых схемах

Нападающий Серхио Агуэро может покинуть "Манчестер Сити". "Горожане" готовы выслушать предложения по аргентинцу и продать его в случае выгодной сделки, сообщает издание Yahoo Sports.

Главный тренер команды Хосеп Гвардиола не видит Агуэро в своих игровых схемах.

Испанский специалист недавно встречался с форвардом и его агентом в неформальной обстановке, но, по словам Гвардиолы, они не обсуждали будущее футболиста.

Аргентинец выступает за "горожан" с 2011 года. За этот период он сыграл за команду 231 матч и забил 154 гола. Он всего на 23 результативных удара отстает от лучшего бомбардира "МанСити" за всю историю Эрика Брука.

В текущем сезоне Агуэро провел 23 матча во всех турнирах и забил 18 голов.