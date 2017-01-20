Гвардиола хочет продать лучшего бомбардира "Манчестер Сити"
Испанский тренер не видит Серхио Агуэро в своих игровых схемах
Нападающий Серхио Агуэро может покинуть "Манчестер Сити". "Горожане" готовы выслушать предложения по аргентинцу и продать его в случае выгодной сделки, сообщает издание Yahoo Sports.
Главный тренер команды Хосеп Гвардиола не видит Агуэро в своих игровых схемах.
Испанский специалист недавно встречался с форвардом и его агентом в неформальной обстановке, но, по словам Гвардиолы, они не обсуждали будущее футболиста.
Аргентинец выступает за "горожан" с 2011 года. За этот период он сыграл за команду 231 матч и забил 154 гола. Он всего на 23 результативных удара отстает от лучшего бомбардира "МанСити" за всю историю Эрика Брука.
В текущем сезоне Агуэро провел 23 матча во всех турнирах и забил 18 голов.
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