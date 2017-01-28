Густаво Бланко Лещук рассказал о дебютном голе в футболке "Шахтера"

Аргентинский нападающий Густаво Бланко Лещук открыл счет мячам за донецкий "Шахтер" и поделился мнением о матче с "Аустрией".

– Поздравляем с первым голом за "Шахтер"! Приятное чувство?

– Спасибо! Я действительно счастлив забить первый мяч в футболке "Шахтера". Это очень важный момент. Но я не могу быть довольным до конца, ведь мы сыграли вничью –2:2. Такой клуб, как "Шахтер", стремится к победе в каждом поединке, и то же можно сказать обо мне. Я хочу не только забивать, но и побеждать. Так что к следующей встрече мы подойдем с еще большим желанием выиграть.

– Прокомментируй матч с "Аустрией": доволен ли своими действиями и команды?

– Мы провели хорошую игру. Особенно учитывая те нагрузки, которые ежедневно получаем на тренировках. Но это неотъемлемая часть предсезонной подготовки. Вчера был важный спарринг с сильным соперником, и команда хорошо себя показала. Что касается меня, то я новичок и только привыкаю к стилю игры "Шахтера".

– Уже есть взаимопонимание с партнерами?

– Да, все отлично. Адаптация проходит хорошо. Просто нужно привыкнуть к тактическим нюансам, чтобы знать, как двигаться, как лучше взаимодействовать с ребятами. Но у меня уже многое получается. От тренировки к тренировке я прогрессирую.

– Сегодня у "Шахтера" спарринг с "Норчепингом". Восстановишься к этому времени?

– Конечно, я готов. Надеюсь, тренер выпустит меня на поле и даст возможность сыграть. Это полезно для меня. С каждым днем становится легче в физическом плане: ноги уже привыкли к высоким нагрузкам, и я чувствую себя значительно лучше.