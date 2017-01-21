Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Новости футбола
"Гранада" с Артемом Кравцом потерпела поражение в чемпионат Испании http://www.segodnya.ua/img/article/7904/75_main.1485007818.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/75_tn.1485007818.jpg Футбол Украинский форвард провел на поле весь поединок

"Гранада" с Артемом Кравцом потерпела поражение в чемпионат Испании

Сегодня, 16:10

Украинский форвард провел на поле весь поединок

&quot;Гранада&quot; - &quot;Эспаньол&quot;. Фото Twitter
"Гранада" - "Эспаньол". Фото Twitter

В 19 туре чемпионата Испании "Гранада" украинского форварда Артема Кравца гостила у "Эспаньола".

К сожалению, клуб украинца наглухо застрял в трясине турнирной таблицы. И после этого матча не смог улучшить свое положение. "Эспаньол" выиграл – 3:1.

Лучший бомбардир "Гранады" Артем Кравец провел на поле весь матч, но забить не смог.
футбол, чемпионат Испании, Артем Кравец, Гранада

Вы сейчас просматриваете новость ""Гранада" с Артемом Кравцом потерпела поражение в чемпионат Испании". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.