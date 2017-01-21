"Гранада" с Артемом Кравцом потерпела поражение в чемпионат Испании

Украинский форвард провел на поле весь поединок

В 19 туре чемпионата Испании "Гранада" украинского форварда Артема Кравца гостила у "Эспаньола".

К сожалению, клуб украинца наглухо застрял в трясине турнирной таблицы. И после этого матча не смог улучшить свое положение. "Эспаньол" выиграл – 3:1.

Лучший бомбардир "Гранады" Артем Кравец провел на поле весь матч, но забить не смог.