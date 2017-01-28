Гомис обошел Ибрагимовича, став лучшим бомбардиром чемпионата Франции среди действующих игроков

Сегодня, 11:00

Ибрагимович в чемпионате Франции наколотил 113 мячей, но сейчас выступает в Англии

Бафетимби Гомис. Фото AFP
Бафетимби Гомис. Фото AFP

Форвард "Марселя" Бафетимби Гомис в пятницу оформил хет-трик в поединке 22-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (5:1).

На счету 31-летнего нападающего теперь 115 голов. Это позволило Гомису стать лучшим бомбардиром Лиги 1 среди действующих футболистов.

Ранее первое место в рейтинге занимал швед Златан Ибрагимович, который с 2012 по 2016 год забил в составе "ПСЖ" 113 мячей. Сейчас игрок защищает цвета английского "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что лучшим бомбардиром французского чемпионата в истории является аргентинец Деллио Онис, выступающий с 1971 по 1986 год. На его счету 299 голов.

В текущем сезоне Гомис в 21 матче чемпионата Франции отметился 13 голами.
футбол, Марсель, чемпионат Франции, Златан Ибрагимович, Монпелье, Бафетимби Гомис

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