Голы матча Украина – Черногория на Кубке Эгейского моря (видео) Сегодня, 22:42 Просмотров: ...

Юношеская сборная Украины (игроки до 16 лет) со счетом 4:1 разгромила Черногорию на турнире в Турции

Во вторник во втором матче на "Кубке Эгейского моря" в Турции юношеская сборная Украины U-16 уверенно победила сверстников из Черногории со счетом 4:1. Вчера сборная Украины проиграла грекам со счетом 0:1. Украина U-16 – Черногория U-16 – 4:1 (1:1)

Голы: Библик (28, 60), Якуба (53), Сикан (69) – Вуянович (10)