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Голы матча Украина – Черногория на Кубке Эгейского моря (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7891/97_main.1484685758.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/97_tn.1484685758.jpg Футбол Юношеская сборная Украины (игроки до 16 лет) со счетом 4:1 разгромила Черногорию на турнире в Турции

Голы матча Украина – Черногория на Кубке Эгейского моря (видео)

Сегодня, 22:42

Юношеская сборная Украины (игроки до 16 лет) со счетом 4:1 разгромила Черногорию на турнире в Турции


Во вторник во втором матче на "Кубке Эгейского моря" в Турции юношеская сборная Украины U-16 уверенно победила сверстников из Черногории со счетом 4:1.

Вчера сборная Украины проиграла грекам со счетом 0:1.

Украина U-16 – Черногория U-16 – 4:1 (1:1)
Голы: Библик (28, 60), Якуба (53), Сикан (69) – Вуянович (10)
видео голов, сборная Украины U16

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Источник:

Сегодня|Спорт

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