Голкипер "Айнтрахта" заработал самое быстрое удаление вратаря в чемпионате Германии (видео)

Болельщики уже называют этот поступок "Худшим вратарским ляпом года"

Финский голкипер франкфуртского "Айнтрахта" Лукаш Градецки в матче против "Лейпцига" стал автором сомнительного достижения – самого быстрого удаления вратаря в истории бундеслиги.

Более того, Лукасу не хватило всего 39 секунд, чтобы побить абсолютный антирекорд турнира!

Обладателем этого антирекорда остается игрок "Кельна" Юссеф Мохаммад, который в первом же туре бундеслиги 2010/11 получил красную карточку всего через 93 секунды (в других источниках называют 87) после стартового свистка.

Градецки на все про все понадобилась 131 секунда, но зато его удаление выглядело эффектнее.

Некоторые болельщики уже называют этот поступок "Худшим вратарским ляпом года". В выездном матче с "Лейпцигом" обычно надежный Лукаш ни с того ни с сего схватил рукой мяч за пределами штрафной, словно забыв, где она заканчивается.