Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Новости футбола
Голкипер "Айнтрахта" заработал самое быстрое удаление вратаря в чемпионате Германии (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7906/39_main.1485106707.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/39_tn.1485106707.jpg Футбол Болельщики уже называют этот поступок "Худшим вратарским ляпом года"

Голкипер "Айнтрахта" заработал самое быстрое удаление вратаря в чемпионате Германии (видео)

Сегодня, 19:38

Болельщики уже называют этот поступок "Худшим вратарским ляпом года"


Финский голкипер франкфуртского "Айнтрахта" Лукаш Градецки в матче против "Лейпцига" стал автором сомнительного достижения – самого быстрого удаления вратаря в истории бундеслиги.

Более того, Лукасу не хватило всего 39 секунд, чтобы побить абсолютный антирекорд турнира!

Обладателем этого антирекорда остается игрок "Кельна" Юссеф Мохаммад, который в первом же туре бундеслиги 2010/11 получил красную карточку всего через 93 секунды (в других источниках называют 87) после стартового свистка.

Градецки на все про все понадобилась 131 секунда, но зато его удаление выглядело эффектнее.

Некоторые болельщики уже называют этот поступок "Худшим вратарским ляпом года". В выездном матче с "Лейпцигом" обычно надежный Лукаш ни с того ни с сего схватил рукой мяч за пределами штрафной, словно забыв, где она заканчивается.
футбол, чемпионат Германии, Айнтрахт, ФК Лейпциг

Вы сейчас просматриваете новость "Голкипер "Айнтрахта" заработал самое быстрое удаление вратаря в чемпионате Германии (видео)". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

FootBoom

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Фото Wikipedia

Самый нелюбимый клуб в Германии обзаведется собственным стадионом

24 Декабря 2016, 16:48

"Лейпциг" планирует увеличить вместительность арены до 57 000 зрителей

Мир

Тьяго Алькантара в игре с "Лейпцигом". Фото AFP

Футболист "Баварии" принял Санта-Клауса за одноклубника и отдал ему пас

22 Декабря 2016, 14:55

Тьяго Алькантара повеселил публику в матче против "Лейпцига"

Футбол

"Ингольштадт" - "Лейпциг" - 1:0. Фото AFP

"Лейпциг" потерпел первое поражение в чемпионате Германии

10 Декабря 2016, 19:18

Лидеры Бундеслиги на выезде минимально проиграли "Ингольштадту"

Футбол

Падение Тимо Вернера в начала матча. Фото AFP

В Германии судья признал ошибку и извинился за пенальти

4 Декабря 2016, 14:18

"Лейпциг" обыграл "Шальке" (2:1) благодаря голу с пенальти

Футбол

Футболисты "Шальке" накануне 17-го тура чемпионата Германии спустились в шахту. Фото AFP

17-й тур чемпионата Германии: Коноплянка против "Ингольштадта" и Юрченко против "Герты"

Сегодня, 18:51

Расписание и результаты 17-го тура, таблица немецкой Бундеслиги

Футбол

Фото AFP

"Байер" без Юрченко обыграл "Герту", Драгович получил травму

Сегодня, 18:50

После этого матча "Байер" поднялся на восьмое место, а "Герта" опустилась на пятое

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.