Глава украинских судей стал руководителем всех судей мира
Пьерлуиджи Коллина назначен главой Комитета арбитров ФИФА
Куратор системы арбитража в профессиональном футболе Украины Пьерлуиджи Коллина назначен новым руководителем Комитета арбитров Международной федерации футбола (ФИФА).
Комитет арбитров ФИФА внедряет и интерпретирует Правила игры, предлагает изменения и дополнения к ним для утверждения Исполнительным комитетом организации. Также комитет арбитров ФИФА назначает официальных лиц матчей на соревнования, которые проходят под эгидой международной федерации.
Итальянский специалист с 2010-го года возглавляет судейский корпус в украинском футболе.
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