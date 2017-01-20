Глава украинских судей стал руководителем всех судей мира

Куратор системы арбитража в профессиональном футболе Украины Пьерлуиджи Коллина назначен новым руководителем Комитета арбитров Международной федерации футбола (ФИФА).

Комитет арбитров ФИФА внедряет и интерпретирует Правила игры, предлагает изменения и дополнения к ним для утверждения Исполнительным комитетом организации. Также комитет арбитров ФИФА назначает официальных лиц матчей на соревнования, которые проходят под эгидой международной федерации.

Итальянский специалист с 2010-го года возглавляет судейский корпус в украинском футболе.