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Глава украинских судей стал руководителем всех судей мира http://www.segodnya.ua/img/article/7901/39_main.1484912411.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/39_tn.1484912411.jpg Футбол Пьерлуиджи Коллина назначен главой Комитета арбитров ФИФА

Глава украинских судей стал руководителем всех судей мира

Сегодня, 13:40

Пьерлуиджи Коллина назначен главой Комитета арбитров ФИФА

Пьерлуиджи Коллина. Фото ФФУ
Пьерлуиджи Коллина. Фото ФФУ

Куратор системы арбитража в профессиональном футболе Украины Пьерлуиджи Коллина назначен новым руководителем Комитета арбитров Международной федерации футбола (ФИФА).

Комитет арбитров ФИФА внедряет и интерпретирует Правила игры, предлагает изменения и дополнения к ним для утверждения Исполнительным комитетом организации. Также комитет арбитров ФИФА назначает официальных лиц матчей на соревнования, которые проходят под эгидой международной федерации.

Итальянский специалист с 2010-го года возглавляет судейский корпус в украинском футболе.
ФИФА, Пьерлуиджи Коллина

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Источник:

ФФУ

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