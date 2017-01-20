Гладкий согласился покинуть "Динамо"
Украинский нападающий договорился о трансфере в "Аланьяспор"
Нападающий киевского "Динамо" Александр Гладкий принял предложение о переходе в "Аланьяспор", сообщает Sabah.com.tr.
По сведениям источника, в последние несколько дней руководство турецкого клуба активно работало над вопросом перехода Гладкого и в итоге достигло согласия 29-летнего украинца на переход. Ожидается, что не против ухода Гладкого будет и руководство "Динамо".
Таким образом, отмечает источник, переход Гладкого в "Аланьяспор" может состоятся уже в ближайшее время.
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