Гладкий согласился покинуть "Динамо"

Нападающий киевского "Динамо" Александр Гладкий принял предложение о переходе в "Аланьяспор", сообщает Sabah.com.tr.

По сведениям источника, в последние несколько дней руководство турецкого клуба активно работало над вопросом перехода Гладкого и в итоге достигло согласия 29-летнего украинца на переход. Ожидается, что не против ухода Гладкого будет и руководство "Динамо".

Таким образом, отмечает источник, переход Гладкого в "Аланьяспор" может состоятся уже в ближайшее время.