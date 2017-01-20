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Гладкий согласился покинуть "Динамо" http://www.segodnya.ua/img/article/7903/63_main.1484943638.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/63_tn.1484943638.jpg Футбол Украинский нападающий договорился о трансфере в "Аланьяспор"

Гладкий согласился покинуть "Динамо"

Сегодня, 22:20

Украинский нападающий договорился о трансфере в "Аланьяспор"

Александр Гладкий. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Александр Гладкий. Фото ФК "Динамо"

Нападающий киевского "Динамо" Александр Гладкий принял предложение о переходе в "Аланьяспор", сообщает Sabah.com.tr.

По сведениям источника, в последние несколько дней руководство турецкого клуба активно работало над вопросом перехода Гладкого и в итоге достигло согласия 29-летнего украинца на переход. Ожидается, что не против ухода Гладкого будет и руководство "Динамо".

Таким образом, отмечает источник, переход Гладкого в "Аланьяспор" может состоятся уже в ближайшее время.
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, чемпионат Турции, Александр Гладкий, Аланьяспор

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Источник:

ua-football

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