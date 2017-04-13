Герой матча против "Барселоны" продлил контракт с "Ювентусом"

Вчера, 21:20

В услугах Дибалы заинтересованы "Барселона" и "Реал"

Пауло Дибала. Фото AFP
Пауло Дибала. Фото AFP

По информации Football Italia, форвард "Ювентуса" Пауло Дибала, отметившийся дублем в матче с "Барселоной", продолжит выступления за туринский клуб.

Согласно источнику, игрок сборной Аргентины подписал с действующим чемпионом серии а новый контракт, который рассчитан до 2021 года. Отмечается, что зарплата футболиста составит 7 млн евро за сезон.

Ранее сообщалось, что нападающий готов продлить соглашение с клубом, однако, в новом контракте должна быть опция трансфера в "Барселону", которая проявляет интерес к нему с прошлого года. Стоит отметить, что в услугах Дибалы также заинтересован мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария".

В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел во всех турнирах 36 матчей, забил 16 голов и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 50 млн евро, а его контракт с "Ювентусом" рассчитан до 2020 года.
футбол, чемпионат Италии, Ювентус Турин, Пауло Дибала

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Источник:

Советский спорт

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