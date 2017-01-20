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Германия подаст заявку на проведение Евро-2024 http://www.segodnya.ua/img/article/7901/80_main.1484917149.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/80_tn.1484917149.jpg Футбол Немцы намерены провести чемпионат Европы по футболу 2024 года

Германия подаст заявку на проведение Евро-2024

Сегодня, 14:58

Немцы намерены провести чемпионат Европы по футболу 2024 года

Германия хочет провести Евро-2024. Фото AFP
Германия хочет провести Евро-2024. Фото AFP

Германия подаст заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

Данное решение было принято единогласно в пятницу на заседании президиума DFB во Франкфурте.

"Чемпионат Европы-2024 может стать важным проектом для всего немецкого футбола, и мы предоставим первоклассную заявку и гарантируем, что выборы десяти стадионов для турнира пройдут в рамках понятно и прозрачного процесса", – заявил президент DFB Райнхард Гриндель.

DFB до 3 марта предоставит УЕФА официальную декларацию о намерении провести Евро-2024. 15 сентября президиум DFB выберет десять стадионов, на которых пройдут матчи турнира в случае победы немецкой заявки.

Хозяин чемпионата Европы-2024 будет определен в сентябре 2018 года.

Ранее немецкий Мюнхен стал одним из городов, который примет матчи чемпионата Европы-2020. Последний раз Германия проводила чемпионат Европы в 1988 году, а в 2006-м страна принимала чемпионат мира.
Германия, Чемпионат Европы, Евро-2024

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Источники:

РСпорт, DFB.de

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