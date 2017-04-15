Гендиректор "Боруссии" хотел снять команду с Лиги чемпионов

Сегодня, 16:54

Накануне четвертьфинала возле клубного автобуса прогремел взрыв

Автобус после взрыва. Фото AFP
Автобус после взрыва. Фото AFP

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" рассказало мыслях после атаки на клубный автобус перед первым четвертьфиналом Лиги чемпионов против "Монако".

"После случившегося я некоторое время рассматривал вариант о снятии "Боруссии" с турнира. Но это стало бы победой для тех, кто организовал атаку.

Если бы кто-то из игроков не смог играть на следующий день после случившегося, он мог бы сообщить об этом тренеру. Я говорил, что таких игроков мы бы поняли и поддержали", – заявил Ватцке Spiegel.

"Боруссия" проиграла "Монако" в первом матче – 2:3.

Ответная встреча состоится в Монако 18 апреля.
футбол, Лига чемпионов, Боруссия Дортмунд

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Источник:

Eurosport

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