Гендиректор "Боруссии" хотел снять команду с Лиги чемпионов

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" рассказало мыслях после атаки на клубный автобус перед первым четвертьфиналом Лиги чемпионов против "Монако".

"После случившегося я некоторое время рассматривал вариант о снятии "Боруссии" с турнира. Но это стало бы победой для тех, кто организовал атаку.

Если бы кто-то из игроков не смог играть на следующий день после случившегося, он мог бы сообщить об этом тренеру. Я говорил, что таких игроков мы бы поняли и поддержали", – заявил Ватцке Spiegel.

"Боруссия" проиграла "Монако" в первом матче – 2:3.



Ответная встреча состоится в Монако 18 апреля.