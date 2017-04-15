Гендиректор "Боруссии" хотел снять команду с Лиги чемпионов
Накануне четвертьфинала возле клубного автобуса прогремел взрыв
Генеральный директор дортмундской "Боруссии" рассказало мыслях после атаки на клубный автобус перед первым четвертьфиналом Лиги чемпионов против "Монако".
"После случившегося я некоторое время рассматривал вариант о снятии "Боруссии" с турнира. Но это стало бы победой для тех, кто организовал атаку.
Если бы кто-то из игроков не смог играть на следующий день после случившегося, он мог бы сообщить об этом тренеру. Я говорил, что таких игроков мы бы поняли и поддержали", – заявил Ватцке Spiegel.
"Боруссия" проиграла "Монако" в первом матче – 2:3.
Ответная встреча состоится в Монако 18 апреля.
Вы сейчас просматриваете новость "Гендиректор "Боруссии" хотел снять команду с Лиги чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии