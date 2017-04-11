Где смотреть матч "Ювентус" – "Барселона"

Список трансляций первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Во вторник, 11 апреля, в Турине на "Ювентус Стэдиум" состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов: "Ювентус" примет "Барселону".

Букмекеры с небольшим преимуществом отдают предпочтение "Ювентусу": коэффициент на победу команды Массимилиано Аллегри – 2.70, на ничью – 3.30 на победу "Барселоны" – 2.80.

Начало матча в 21:45. Следите за главными событиями встречи "Ювентус" – "Барселона" в модуле онлайна и комментируйте игру вместе с нами!

"Ювентус" – "Барселона" на ТВ:

Футбол-1, live

"Ювентус" – "Барселона" в интернете:

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