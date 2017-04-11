Где смотреть матч "Ювентус" – "Барселона"
Список трансляций первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете
Во вторник, 11 апреля, в Турине на "Ювентус Стэдиум" состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов: "Ювентус" примет "Барселону".
Букмекеры с небольшим преимуществом отдают предпочтение "Ювентусу": коэффициент на победу команды Массимилиано Аллегри – 2.70, на ничью – 3.30 на победу "Барселоны" – 2.80.
Начало матча в 21:45. Следите за главными событиями встречи "Ювентус" – "Барселона" в модуле онлайна и комментируйте игру вместе с нами!
"Ювентус" – "Барселона" на ТВ:
Футбол-1, live
"Ювентус" – "Барселона" в интернете:
Текстовая онлайн трансляция на sport.segodnya.ua
Oll.tv (в подписке)
Вы сейчас просматриваете новость "Где смотреть матч "Ювентус" – "Барселона"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии