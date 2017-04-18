Где смотреть матч "Реал" – "Бавария"
Трансляции матча 1/4 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете
Сегодня в Мадриде "Реал" принимает "Баварию" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Неделю назад в Мюнхене испанский клуб одержал победу со счетом 2:1, дублем тогда отметился лидер "сливочных" Криштиану Роналду.
Матч "Реал" – "Бавария" во вторник начнется в 21:45 по киевскому времени.
Букмекеры считают "Реал" небольшим фаворитом ответного матча: коэффициент на победу хозяев – 2.40, на победу "Баварии" – 2.80, на ничью – 3.95.
"Реал" – "Бавария" на ТВ:
канал "Футбол 1"
"Реал" – "Бавария" смотреть в интернете:
онлайн матча "Реал" – "Бавария" на segodnya.ua
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