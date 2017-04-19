Где смотреть матч "Монако" – "Боруссия" Д

Сегодня, 21:18

Список трансляций матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Фаны &quot;Монако&quot; и &quot;Боруссии&quot;. Фото AFP
Фаны "Монако" и "Боруссии". Фото AFP

Сегодня пройдет ответный четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов. "Монако" дома примет дортмундскую "Боруссию". В первой встрече победу одержали монегаски – 3:2.

Немецкий клуб фаворит сегодняшнего матча у букмекеров. Котировки на то, что выиграет "Боруссия" – 2,15, на победу "Монако" – 3,10, на ничью – 4,10.

А вот котировки на проход в полуфинал уже в пользу монегасков: "Монако" – 1,33, "Боруссия" – 3,30.

Матч начнется в 21.45 по киевскому времени.

"Монако" – "Боруссия" Д на ТВ:

Футбол 1, live

"Монако" – "Боруссия" Д в интернете:

текстовая трансляция на sport.segodnya.ua

видеотрансляция на oll.tv (в подписке)
Монако, футбол, Лига чемпионов, Боруссия Дортмунд

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Сегодня|Спорт

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