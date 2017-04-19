Где смотреть матч "Монако" – "Боруссия" Д
Список трансляций матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Сегодня пройдет ответный четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов. "Монако" дома примет дортмундскую "Боруссию". В первой встрече победу одержали монегаски – 3:2.
Немецкий клуб фаворит сегодняшнего матча у букмекеров. Котировки на то, что выиграет "Боруссия" – 2,15, на победу "Монако" – 3,10, на ничью – 4,10.
А вот котировки на проход в полуфинал уже в пользу монегасков: "Монако" – 1,33, "Боруссия" – 3,30.
Матч начнется в 21.45 по киевскому времени.
"Монако" – "Боруссия" Д на ТВ:
Футбол 1, live
"Монако" – "Боруссия" Д в интернете:
текстовая трансляция на sport.segodnya.ua
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