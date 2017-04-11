Где смотреть матч "Боруссия" Д – "Монако"

Вчера, 20:58

Список трансляций четвертьфинального поединка ЛЧ

Тренировка &quot;Монако&quot;. Фото AFP
Тренировка "Монако". Фото AFP

Сегодня состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Дортмундская "Боруссия"на своем поле принимает "Монако".

У букмекеров немцы фавориты поединка. Котировки на победу "Боруссии" – 1,55, на ничью – 4,75, на победу "Монако" – 5,75.

Матч начнется в 21.45.

"Боруссия" Д – "Монако" на ТВ

Футбол 2

"Боруссия" – "Монако" в интернете

текстовая трансляция sport.segodnya.ua

видеотрансляция oll.tv (платная) 
Монако, футбол, Лига чемпионов, Боруссия Дортмунд

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Сегодня|Спорт

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