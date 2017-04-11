Где смотреть матч "Боруссия" Д – "Монако"
Список трансляций четвертьфинального поединка ЛЧ
Сегодня состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Дортмундская "Боруссия"на своем поле принимает "Монако".
У букмекеров немцы фавориты поединка. Котировки на победу "Боруссии" – 1,55, на ничью – 4,75, на победу "Монако" – 5,75.
Матч начнется в 21.45.
"Боруссия" Д – "Монако" на ТВ
Футбол 2
"Боруссия" – "Монако" в интернете
текстовая трансляция sport.segodnya.ua
видеотрансляция oll.tv (платная)
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