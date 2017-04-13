Где смотреть матч "Бавария" – "Реал"
Список трансляций первого поединка 1/4 финала ЛЧ
Сегодня в Мюнхене будет сыгран первый четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов. Местная "Бавария" принимает мадридский "Реал".
Хозяева встречи фавориты у букмекерских конторах. Котировки на победу "Баварии" – 1,75, на ничью – 4,20, на победу "Реала" – 4,50.
Матч начнется в 21:45.
"Бавария" – "Реал" на ТВ
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"Бавария" – "Реал" в интернете
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