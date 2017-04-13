Где смотреть матч "Бавария" – "Реал"

Сегодня в Мюнхене будет сыгран первый четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов. Местная "Бавария" принимает мадридский "Реал".

Хозяева встречи фавориты у букмекерских конторах. Котировки на победу "Баварии" – 1,75, на ничью – 4,20, на победу "Реала" – 4,50.

Матч начнется в 21:45.

"Бавария" – "Реал" на ТВ

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"Бавария" – "Реал" в интернете



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