Где смотреть матч "Барселона" – "Ювентус"
Список трансляций ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "Ювентус" на ТВ и в интернете
В среду, 19 апреля, на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов: "Барселона" примет итальянский "Ювентус".
Букмекеры считают "Барселону" фаворитом ответного матча: коэффициент на победу команды Луиса Энрике – 1.48, на ничью – 5.00, – на победу "Ювентуса" – 6.50.
А вот на выход в следующий раунд шансов намного больше у "Ювентуса" – 1.13 против 6.00 против каталонцев.
Начало матча в 21:45. Следите за главными событиями встречи "Барселона" – "Ювентус" в модуле онлайна и комментируйте игру вместе с нами!
"Барселона" – "Ювентус" на ТВ:
Футбол-2, live
"Барселона" – "Ювентус" в интернете:
Текстовый онлайн на sport.segodnya.ua
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