Где смотреть матч "Атлетико" – "Лестер"

Вчера, 21:31

Список трансляций первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Фото ФК &quot;Атлетико&quot;
Фото ФК "Атлетико"

В среду, 12 апреля, на стадионе "Висенте Кальдерон" в Мадриде состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов: "Атлетико" примет "Лестер".

Букмекеры считают "Атлетико" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Диего Симеоне – 1.34, на ничью – 5.25, – на победу "Лестера" – 11.00.

Начало матча в 21:45. Следите за главными событиями встречи "Атлетико" – "Лестер" в модуле онлайна и комментируйте игру вместе с нами!

"Атлетико" – "Лестер" на ТВ:

Футбол-1, live

НЛО-ТВ, live

"Атлетико" – "Лестер" в интернете:

Текстовая онлайн трансляция на sport.segodnya.ua

Трансляция Oll.tv (в подписке)
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Источник:

Сегодня|Спорт

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