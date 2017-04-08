Где смотреть мадридское дерби "Реал" – "Атлетико" 8 апреля
Список трансляций центрального матча 31-го тура чемпионата Испании на ТВ и в интернете
В субботу в чемпионате Испании состоится мадридское дерби. В центральном поединке 31-го тура Примеры "Реал" принимает "Атлетико".
"Реал" – лидер турнирной таблицы, команда Зинедина Зидана имеет в активе 71 очко и матч в запасе. "Атлетико" идет на третьем месте с 61-м очком. Вторая, напомним, "Барселона" (69).
Аналитики букмекерских контор считают Криштиану Роналду и компанию фаворитами сегодняшнего матча. Так, коэффициент на победу "Реала" 1.74, тогда как на победу "Атлетико" – 4.90, а на ничью – 4.10.
Матч "Реал" – "Атлетико" начнется в 17:15 по киевскому времени.
"Реал" – "Атлетико" на ТВ:
Канал "Футбол 1"
"Реал" – "Атлетико" в интернете:
трансляция на oll.tv (в подписке)
Трансляции всех матчей 31-го тура чемпионата Испании:
Чемпионат Испании: расписание и результаты 31 тура, таблица Примеры
Вы сейчас просматриваете новость "Где смотреть мадридское дерби "Реал" – "Атлетико" 8 апреля". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии