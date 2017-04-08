Где смотреть мадридское дерби "Реал" – "Атлетико" 8 апреля

8 Апреля 2017, 17:07

Список трансляций центрального матча 31-го тура чемпионата Испании на ТВ и в интернете

Криштиану Роналду разминается перед стартом матча &quot;Реал&quot; - &quot;Атлетико&quot; 8 апреля. Фото AFP
Криштиану Роналду разминается перед стартом матча "Реал" - "Атлетико" 8 апреля. Фото AFP

В субботу в чемпионате Испании состоится мадридское дерби. В центральном поединке 31-го тура Примеры "Реал" принимает "Атлетико".

"Реал" – лидер турнирной таблицы, команда Зинедина Зидана имеет в активе 71 очко и матч в запасе. "Атлетико" идет на третьем месте с 61-м очком. Вторая, напомним, "Барселона" (69).

Аналитики букмекерских контор считают Криштиану Роналду и компанию фаворитами сегодняшнего матча. Так, коэффициент на победу "Реала" 1.74, тогда как на победу "Атлетико" – 4.90, а на ничью – 4.10.

Матч "Реал" – "Атлетико" начнется в 17:15 по киевскому времени.

"Реал" – "Атлетико" на ТВ:

Канал "Футбол 1"

"Реал" – "Атлетико" в интернете:

трансляция на oll.tv (в подписке)

Трансляции всех матчей 31-го тура чемпионата Испании:

Чемпионат Испании: расписание и результаты 31 тура, таблица Примеры
чемпионат Испании, Реал Мадрид, где смотреть, Атлетико Мадрид

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Источник:

Сегодня|Спорт

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