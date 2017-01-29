Гана выбила команду динамовца Мбокани из Кубка Африки (фото)

Сегодня, 20:42

В полуфинале сборная Ганы встретится с Камеруном

Матч 1/4 финала Кубка африканских наций между сборными Ганы и ДР Конго завершился победой ганских футболистов. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу сборной Ганы.

В составе победителей отличились Джордан Айю и Андре Айю (с пенальти). У ДР Конго забил Поль-Жозе Мпоку.

Форвард киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани, выступающий на правах аренды в английском "Халл Сити", провел на поле весь матч, но отличиться не сумел.

В полуфинале сборная Ганы сыграет со сборной Камеруна.

ДР Конго – Гана – 1:2
Голы: Мпоку (68) – Айю Д. (63), Айю А. (78, пен)

ДР Конго: Матампи, Бокади, Мбемба, Тиссеран, Иссама, Ломалиса, Мулумба (Болинжи, 85), Мпоку (Бакамбу, 83), Мубеле (Бокила, 83), Кабананга, Мбокани

Гана: Разак, Ачимпонг, Амарти, Бой, Аффул, Атсу, Айю А., Аква, Вакасо, Парти, Айю Д.

Предупреждения: Мулумба, 16; Ломалиса, 60; Тиссеран, 61 – Вакасо, 58; Амарти, 74
футбол, Кубок Африки, сборная Ганы, сборная ДР Конго

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Источник:

Советский спорт

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