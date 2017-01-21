Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Новости футбола
Гана досрочно гарантировала себе выход из группы на Кубке Африки (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/16_main.1485032005.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/16_tn.1485032005.jpg Футбол Ганские футболисты победили малийцев со счетом 1:0 и вышли в плей-офф Кубка африканских наций

Гана досрочно гарантировала себе выход из группы на Кубке Африки (фото)

Сегодня, 22:53

Ганские футболисты победили малийцев со счетом 1:0 и вышли в плей-офф Кубка африканских наций

Футболисты сборной Ганы обыграли команду Мали во втором туре группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Габоне, и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Встреча группы D прошла в субботу в городе Порт-Жантиль и завершилась со счетом 1:0 в пользу ганцев. Единственный мяч в игре на 21-й минуте забил Асамоа Гьян.

Лидер квартета сборная Гана набрала шесть очков и уже не опустится ниже второго места, что гарантирует ей место в плей-офф. Команда Мали с 1 баллом занимает третью строчку в группе.

В заключительном туре группового этапа 25 января ганцы сыграют со сборной Египта, а малийцы встретятся с командой Уганды.

Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы

Кубок Африки, сборная Ганы, сборная Мали

Вы сейчас просматриваете новость "Гана досрочно гарантировала себе выход из группы на Кубке Африки (фото)". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

AFP

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Болельщики на Кубке Африки. Фото AFP

Львы или жуки: угадайте прозвища африканских сборных

Сегодня, 09:50

У каждой команды есть прозвище, с которым ее ассоциируют болельщики

Футбол

Кубок африканских наций стартовал в Габоне. Фото AFP

Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы

Вчера, 23:50

В Габоне с 14 января по 5 февраля проходит 31-й Кубок африканских наций

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.