Гана досрочно гарантировала себе выход из группы на Кубке Африки (фото)

Ганские футболисты победили малийцев со счетом 1:0 и вышли в плей-офф Кубка африканских наций

Футболисты сборной Ганы обыграли команду Мали во втором туре группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Габоне, и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Встреча группы D прошла в субботу в городе Порт-Жантиль и завершилась со счетом 1:0 в пользу ганцев. Единственный мяч в игре на 21-й минуте забил Асамоа Гьян.

Лидер квартета сборная Гана набрала шесть очков и уже не опустится ниже второго места, что гарантирует ей место в плей-офф. Команда Мали с 1 баллом занимает третью строчку в группе.

В заключительном туре группового этапа 25 января ганцы сыграют со сборной Египта, а малийцы встретятся с командой Уганды.

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