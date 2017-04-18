"Галатасарай" предлагает Мирче Луческу пост директора

Сегодня, 12:11

Румынский тренер может уйти в отставку после провального выступления "Зенита"

Мирча Луческу. Фото AFP
Мирча Луческу. Фото AFP

Турецкий "Галатасарай" предлагает главному тренеру санкт-петербургского "Зенита" Мирче Луческу пост генерального или спортивного директора, сообщает Fotospor.

По информации турецкого издания, президент "Галатасарая" Дурсун Озбек несколько раз уже созванивался с 71-летним румынским специалистом. При этом Луческу готов прийти в стамбульский клуб вместе со своим сыном Рэзваном Луческу, который должен стать новым главным тренером "Галатасарая".

Ранее СМИ сообщали, что Луческу может быть отправлен в отставку с поста главного тренера "Зенита" в случае поражения от московского "Спартака", который в воскресенье обыграл петербургский клуб со счетом – 2:1. Сам специалист накануне матча заявил, что спокойно примет отставку, если так решит руководство.

Луческу возглавлял "Галатасарай" с 2000 по 2002 год, под его руководством турецкий клуб выиграл Суперкубок УЕФА в 2000 году и чемпионат Турции-2001/02.
футбол, Зенит Санкт-Петербург, Мирча Луческу, Галатасарай

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Р-спорт

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