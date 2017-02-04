Футбольный эксперт: "Зозуля до лета будет тренироваться с "Бетисом"

Журналист испанской спортивной газеты AS Хосе Антонио Эспина рассказал о подробностях конфликта между украинским нападающим Романом Зозулей и радикальными фанатами футбольного клуба "Райо Вальекано".

"Я считаю, что Зозуля уже не вернется в "Райо", нет. Он думает, что "райисты" пригласили его обратно не от чистого сердца, а потому, что их к этому принудили. К тому же сам Зозуля сказал, что те фанаты, которые выступают против его перехода в "Райо", кричали ему, что поддерживают Донбасс. А на стороне Донбасса ведь русские, разве нет?

Так вот, эти ультрас утверждают, что они за Донбасс, хотя сами не разбираются в том, о чем говорят. Крайний срок для принятия решения – 6 февраля, понедельник, но я почти уверен, что Роман скорее выберет тренировки с "Бетисом" без игровой практики", – сказал Эспина.

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