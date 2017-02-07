Футбольный эксперт – о сопернике "Шахтера" в Лиге Европы: "Сельта" выглядит ничем не хуже"

Комментатор телеканалов "Футбол 1/2" Роберто Моралес рассказал о предстоящем сопернике "Шахтера" в Лиге Европы – испанской "Сельте".

"Я думаю, что из всех команд Ла Лиги "Сельта" является третьей командой, которая играет максимально широко, используя всю ширину поля. Третьей, после "Барселоны" и "Севильи". Учитывая то, что кадры у нее слабее, чем у упомянутых команд, это несколько рискованно. Но поскольку "Сельта" играет в таком стиле уже четвертый год подряд – это очень неудобно для любого соперника".

"Для "горняков" "Сельта" – сто процентов не проходной соперник. Я бы даже не сказал, что "Шахтер" здесь фаворит. Во-первых, "Шахтер", который сам любит атаковать, столкнется с командой, которая сама делает акцент на контроль мяча. Это не всегда удается, но в том и есть силы "Сельты". Бериццо – не Бьелса, хотя и является его учеником, но он более пластичный. Если игра складывается не по его сценарию, то он может подстраиваться. Даже в матчах с топ-клубами, время от времени, это удается. Поэтому то, кто будет контролировать мяч в этих противостояниях – очень интересный вопрос. От этого фактора, кстати, будет зависеть, насколько комфортно будет чувствовать себя каждый из соперников", – считает Моралес.

"Что касается "Шахтера", мы смотрим на то, что у "горняков" больше достижений, но сегодняшняя "Сельта" выглядит ничем не хуже. Более того, как раз после зимнего перерыва команда прибавила в форме. В конце прошлого года команда выглядела очень загнанной. И сейчас тонус у них отличный. Другое дело, как будут складываться эти матчи против "Шахтера". Поединок в Виго вызывает опасения из-за состояния газона. После всех этих ураганов и непогоды может быть просто картофельное поле. И тогда будет невесело обеим командам", – говорит футбольный эксперт.

Напомним, что первый матч "Сельта" – "Шахтер" пройдет 16 февраля в Виго, ответный – 23 февраля в Харькове.

"Горняки" – фавориты на проход в 1/8 финала. Букмекеры дают коэффициент 1.50 на победу "Шахтера" в противостоянии с "Сельтой", на испанцев – 2.55.