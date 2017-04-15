Футболисты "Шахтера" прогулялись по Киеву в день "донецкого дерби"
Накануне поединка с "Олимпиком" игроки "Шахтера" традиционно прогулялись по городу
Прогулка футболистов "Шахтера" по Киеву накануне матча с "Олимпиком". Фото shakhtar.com
Прогулка футболистов "Шахтера" по Киеву накануне матча с "Олимпиком". Фото shakhtar.com
Прогулка футболистов "Шахтера" по Киеву накануне матча с "Олимпиком". Фото shakhtar.com
Прогулка футболистов "Шахтера" по Киеву накануне матча с "Олимпиком". Фото shakhtar.com
Прогулка футболистов "Шахтера" по Киеву накануне матча с "Олимпиком". Фото shakhtar.com
Прогулка футболистов "Шахтера" по Киеву накануне матча с "Олимпиком". Фото shakhtar.com
Прогулка футболистов "Шахтера" по Киеву накануне матча с "Олимпиком". Фото shakhtar.com
Прогулка футболистов "Шахтера" по Киеву накануне матча с "Олимпиком". Фото shakhtar.com
Прогулка футболистов "Шахтера" по Киеву накануне матча с "Олимпиком". Фото shakhtar.com
Прогулка футболистов "Шахтера" по Киеву накануне матча с "Олимпиком". Фото shakhtar.com
Прогулка футболистов "Шахтера" по Киеву накануне матча с "Олимпиком". Фото shakhtar.com
Прогулка футболистов "Шахтера" по Киеву накануне матча с "Олимпиком". Фото shakhtar.com
За несколько часов до начала донецкого дерби игроки и тренеры "Шахтера" отправилась на небольшую прогулку по Киеву. К игре с "Олимпиком" готовятся следующие футболисты:
вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко;
защитники: Богдан Бутко, Дарио Срна, Сергей Кривцов, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Исмаили;
полузащитники: Максим Малышев, Тарас Степаненко, Вячеслав Танковский, Виктор Коваленко, Тайсон, Алан Патрик, Марлос, Бернард;
нападающие: Александр Зубков, Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.
Поединок 25-го тура Премьер-лиги Украины "Олимпик" – "Шахтер" состоится на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского. Начало в 17:00. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Футбол 2".
Чемпионат Украины: расписание и результаты 25-го тура, таблица Премьер-лиги
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