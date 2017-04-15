Футболисты "Шахтера" прогулялись по Киеву в день "донецкого дерби"

За несколько часов до начала донецкого дерби игроки и тренеры "Шахтера" отправилась на небольшую прогулку по Киеву. К игре с "Олимпиком" готовятся следующие футболисты:

вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко;

защитники: Богдан Бутко, Дарио Срна, Сергей Кривцов, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Исмаили;

полузащитники: Максим Малышев, Тарас Степаненко, Вячеслав Танковский, Виктор Коваленко, Тайсон, Алан Патрик, Марлос, Бернард;

нападающие: Александр Зубков, Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.

Поединок 25-го тура Премьер-лиги Украины "Олимпик" – "Шахтер" состоится на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского. Начало в 17:00. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Футбол 2".

Чемпионат Украины: расписание и результаты 25-го тура, таблица Премьер-лиги