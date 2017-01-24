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Футболисты "Днепра" приняли участие во флешмобе и отжались 22 раза (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7911/74_main.1485251240.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/74_tn.1485251240.jpg Футбол Акция призвана обратить внимание на проблемы адаптации военнослужащих к мирной жизни

Футболисты "Днепра" приняли участие во флешмобе и отжались 22 раза (видео)

Сегодня, 11:47

Акция призвана обратить внимание на проблемы адаптации военнослужащих к мирной жизни


Игроки и тренеры "Днепра" приняли эстафету во флешмобе #22PushupChallenge (22 отжимания), который призван обратить внимание на проблемы адаптации военнослужащих к мирной жизни.

Его участники должны отжаться 22 раза, и днепряне решили сделать это всей командой. Да не просто так, а выстроившись в число "22" на газоне тренировочного поля на сборе в Турции.
футбол, флешмоб, футболисты, ФК Днепр

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Источник:

Официальный сайт ФК "Днепр"

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