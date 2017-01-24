Футболисты "Днепра" приняли участие во флешмобе и отжались 22 раза (видео)

Игроки и тренеры "Днепра" приняли эстафету во флешмобе #22PushupChallenge (22 отжимания), который призван обратить внимание на проблемы адаптации военнослужащих к мирной жизни.



Его участники должны отжаться 22 раза, и днепряне решили сделать это всей командой. Да не просто так, а выстроившись в число "22" на газоне тренировочного поля на сборе в Турции.