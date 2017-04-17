Футболисты "Барселоны" проведали пострадавшего от взрыва Марка Бартру

Сегодня, 13:41

Защитник "Боруссии" был в автобусе, кпо время взрыва

Бартра уже выписан из больницы. Фото Instagram
Бартра уже выписан из больницы. Фото Instagram

Игроки "Барселоны" Серджи Бускетс и Жорди Альба навестили бывшего партнера по команде Марка Бартру, пострадавшего в результате взрыва в Дортмунде рядом с автобусом "Боруссии" на прошлой неделе.

Бартра перенес операцию и сейчас восстанавливается после перелома лучевой кости правой руки.

"Огромное счастье увидеться и вновь вместе посмеяться в твоей компании, друг", – написал Альба в социальной сети, опубликовав фотографию.

Qué alegría verte y compartir risas juntos amigo !!! @marcbartra #Busi

Публикация от Jordi Alba (@jordialbaoficial)

футболист, Боруссия Дортмунд, Марк Бартра

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