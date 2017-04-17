Футболисты "Барселоны" проведали пострадавшего от взрыва Марка Бартру
Защитник "Боруссии" был в автобусе, кпо время взрыва
Игроки "Барселоны" Серджи Бускетс и Жорди Альба навестили бывшего партнера по команде Марка Бартру, пострадавшего в результате взрыва в Дортмунде рядом с автобусом "Боруссии" на прошлой неделе.
Бартра перенес операцию и сейчас восстанавливается после перелома лучевой кости правой руки.
"Огромное счастье увидеться и вновь вместе посмеяться в твоей компании, друг", – написал Альба в социальной сети, опубликовав фотографию.
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