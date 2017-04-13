Футболиста сборной Бразилии чуть не депортировали из Китая за фото с порнозвездой
Паулиньо снимался в рекламе букмекерской конторы
Полузащитнику "Гуанчжоу Эвергранд" и сборной Бразилии Паулиньо грозила депортирация из Китая.
28-летний хавбек обвинялся в участии в рекламной фотосессии букмекероской конторы вместе с японской порнозвездой Цукасой Аой. Порно и ставки под запретом в Китае.
Представитель футболиста заявил, что съемки проходили в ноябре прошлого года, и Паулиньо тогда сказали, что Цукаса является обычной моделью.
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