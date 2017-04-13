Футболиста сборной Бразилии чуть не депортировали из Китая за фото с порнозвездой

Полузащитнику "Гуанчжоу Эвергранд" и сборной Бразилии Паулиньо грозила депортирация из Китая.

28-летний хавбек обвинялся в участии в рекламной фотосессии букмекероской конторы вместе с японской порнозвездой Цукасой Аой. Порно и ставки под запретом в Китае.

Представитель футболиста заявил, что съемки проходили в ноябре прошлого года, и Паулиньо тогда сказали, что Цукаса является обычной моделью.