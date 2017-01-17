Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Новости футбола
Футболиста оштрафовали на $50 тысяч за пост в социальной сети http://www.segodnya.ua/img/article/7891/59_main.1484675482.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/59_tn.1484675482.jpg Футбол Защитник "МанСити" Бакари Санья написал в Instagram, что его команда сражалась не только против соперника, но и против судьи

Футболиста оштрафовали на $50 тысяч за пост в социальной сети

Сегодня, 19:51

Защитник "МанСити" Бакари Санья написал в Instagram, что его команда сражалась не только против соперника, но и против судьи

Бакари Санья изменил свой пост в Instagram, но это не спасло его от крупного штрафа
Бакари Санья изменил свой пост в Instagram, но это не спасло его от крупного штрафа

Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала защитника "Манчестер Сити" Бакари Санья на 40 тысяч фунтов стерлингов (около 50 тысяч долларов) за его пост в социальной сети Instagram.

Санья наказан за комментарий, сделанный после победного матча над "Бернли" 2 января в рамках 20-го тура чемпионата Англии (2:1). "Сити" на 32-й минуте остался вдесятером: прямую красную карточку получил полузащитник "горожан" Фернандиньо. Французский защитник разместил в Instagram фотографию футболистов своей команды, сопроводив ее подписью "10 против 12…тем не менее продолжаем бороться и побеждать как команда", намекая тем самым, что в игре с "Бернли" "Манчестер Сити" боролся не только против соперников, но и против судей. Впоследствии Санья изменил подпись, оставив только вторую ее часть, но дисциплинарная инстанция FA все равно завела на него дело.

Согласно вердикту FA, комментарий Санья поставил под сомнение целостность матча и репутацию официальных лиц, проводивших встречу. Также ассоциация предупредила француза о недопустимости подобного поведения в будущем.

По информации Sky Sports, "Манчестер Сити" намерен подать апелляцию на решение FA по Санья.
чемпионат Англии, Манчестер Сити, Бакари Санья

Вы сейчас просматриваете новость "Футболиста оштрафовали на $50 тысяч за пост в социальной сети". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

The Fa, Instagram

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Лионеля Месси зовет Гвардиола. Фото AFP

"Манчестер Сити" предлагает "Барселоне" за Месси 100 млн фунтов

Сегодня, 12:38

Аргентинский форвард пока не подписал новый контракт с каталонцами

Мир

Гвардиола в шоке от разгрома. Фото AFP

Пеп Гвардиола потерпел самое крупное поражение в национальных чемпионатах за карьеру тренера

15 Января, 21:43

"МанСити" в чемпионате Англии пропустил четыре мяча от "Эвертона"

Мир

Дєвис принимает поздравления. Фото AFP

"Эвертон" разгромил "МанСити" в чемпионате Англии

15 Января, 17:33

В ворота "горожан" влетело четыре мяча

Мир

"Манчестер Сити" под подозрением. Фото AFP

"Манчестер Сити" обвиняют в нарушении антидопинговых правил

11 Января, 22:00

У клуба есть время до 19 января, чтобы ответить на обвинения

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.