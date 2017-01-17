Футболиста оштрафовали на $50 тысяч за пост в социальной сети

Защитник "МанСити" Бакари Санья написал в Instagram, что его команда сражалась не только против соперника, но и против судьи

Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала защитника "Манчестер Сити" Бакари Санья на 40 тысяч фунтов стерлингов (около 50 тысяч долларов) за его пост в социальной сети Instagram.

Санья наказан за комментарий, сделанный после победного матча над "Бернли" 2 января в рамках 20-го тура чемпионата Англии (2:1). "Сити" на 32-й минуте остался вдесятером: прямую красную карточку получил полузащитник "горожан" Фернандиньо. Французский защитник разместил в Instagram фотографию футболистов своей команды, сопроводив ее подписью "10 против 12…тем не менее продолжаем бороться и побеждать как команда", намекая тем самым, что в игре с "Бернли" "Манчестер Сити" боролся не только против соперников, но и против судей. Впоследствии Санья изменил подпись, оставив только вторую ее часть, но дисциплинарная инстанция FA все равно завела на него дело.

Согласно вердикту FA, комментарий Санья поставил под сомнение целостность матча и репутацию официальных лиц, проводивших встречу. Также ассоциация предупредила француза о недопустимости подобного поведения в будущем.

По информации Sky Sports, "Манчестер Сити" намерен подать апелляцию на решение FA по Санья.