Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка слепил снеговика (фото)

Сегодня, 19:12

Полузащитник "Шальке" с дочкой радуется "первому снегу"

Евгений Коноплянка. Фото Instagram
Евгений Коноплянка. Фото Instagram

Украинский полузащитник немецкого футбольного клуба "Шальке" Евгений Коноплянка поздравил своих подписчиков в социальных сетях с первым снегом. Футболист разместил фото, на котором он с дочкой Златой слепил снеговика. "С первым снегом", – написал Евгений.

За два часа фотография в Instagram собрала почти 20 тысяч "лайков".

В нынешнем сезоне Коноплянка сыграл в 12-ти матчах в Бундеслиги, причем лишь четыре раза украинец выходил в стартовом составе. Забил один гол. Также на счету Коноплянки шесть игр и два гола в Лиге чемпионов.

Напомним, что Евгений Коноплянка стал отцом в сентябре 2015 года перед матчем Украина – Беларусь (3:1), в котором он забил гол.

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Сегодня|Спорт

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