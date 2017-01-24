Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка слепил снеговика (фото)

Украинский полузащитник немецкого футбольного клуба "Шальке" Евгений Коноплянка поздравил своих подписчиков в социальных сетях с первым снегом. Футболист разместил фото, на котором он с дочкой Златой слепил снеговика. "С первым снегом", – написал Евгений.

За два часа фотография в Instagram собрала почти 20 тысяч "лайков".

В нынешнем сезоне Коноплянка сыграл в 12-ти матчах в Бундеслиги, причем лишь четыре раза украинец выходил в стартовом составе. Забил один гол. Также на счету Коноплянки шесть игр и два гола в Лиге чемпионов.

Напомним, что Евгений Коноплянка стал отцом в сентябре 2015 года перед матчем Украина – Беларусь (3:1), в котором он забил гол.