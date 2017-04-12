Футболист сборной Италии дисквалифицирован на полтора года за участие в договорных матчах

Сегодня, 17:34

Защитнику грозило шесть лет дисквалификации, но в итоге он пропустит только 18 месяцев

Армандо Иццо. Фото genoacfc.it
Армандо Иццо. Фото genoacfc.it

Защитник "Дженоа" и сборной Италии Армандо Иццо дисквалифицирован полтора года, сообщает Федерации футбола Италии.

Футболист отстранен от футбола на такой срок из-за того, что принимал участие в договорных играх в составе своего бывшего клуба "Авеллино". Кроме этого, он был одним из главных в схеме с подозрительными матчами и мафиозной группировкой Vanella Grassi Secondigliano, которая была организатором договорных поединков.

Защитнику грозило шесть лет дисквалификации, но в итоге он пропустит 18 месяцев. Также ему нужно будет выплатить 50 тысяч евро штрафа.

Игрок несколько раз вызывался в сборную Италии, но так и не провел ни одного поединка. Также Иццо входил в расширенный список сборной Италии на чемпионат Европы 2016 года.
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Евро-футбол

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