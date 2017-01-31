Футболист Райан Мэйсон, получивший перелом черепа, выписан из больницы
Игрок "Халл Сити" был серьезно травмирован в матче с "Челси"
Полузащитник "Халл Сити" Райан Мэйсон, получивший перелом черепа в матче 22-го тура чемпионата Англии против "Челси", выписан из больницы.
Мэйсон получил травму после столкновения в воздухе с защитником "Челси" Гари Кэхиллом 22 января и был доставлен в больницу Святой Марии, где футболист перенес операцию.
"Райан теперь будет продолжать свое восстановление в домашних условиях. Клуб хотел бы еще раз засвидетельствовать свою благодарность всем, кто принимал участие в уходе за Райаном", – говорится в сообщении клуба.
В нынешнем сезоне 25-летний Мэйсон провел за "Халл Сити" 20 матчей в различных турнирах, забив 2 гола.
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