Футболист Райан Мэйсон, получивший перелом черепа, выписан из больницы

Сегодня, 11:43

Игрок "Халл Сити" был серьезно травмирован в матче с "Челси"

Момент ужасного столкновения. Фото AFP
Момент ужасного столкновения. Фото AFP

Полузащитник "Халл Сити" Райан Мэйсон, получивший перелом черепа в матче 22-го тура чемпионата Англии против "Челси", выписан из больницы.

Мэйсон получил травму после столкновения в воздухе с защитником "Челси" Гари Кэхиллом 22 января и был доставлен в больницу Святой Марии, где футболист перенес операцию.

"Райан теперь будет продолжать свое восстановление в домашних условиях. Клуб хотел бы еще раз засвидетельствовать свою благодарность всем, кто принимал участие в уходе за Райаном", – говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне 25-летний Мэйсон провел за "Халл Сити" 20 матчей в различных турнирах, забив 2 гола.
футбол, футболист, Халл Сити

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Источник:

Р-спорт

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