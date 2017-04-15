Футболист пытался перевезти 22 кг наркотиков из Мексики в США

Сегодня, 12:58

Защитник "Тихуаны" спрятал метамфетамин в обшивке своего автомобиля

Футболист спрятал наркотики в автомобиле. Фото AFP
Футболист спрятал наркотики в автомобиле. Фото AFP

Защитник мексиканского футбольного клуба "Тихуана" Даниэль Гомес пытался перевезти наркотики через границу. Гомес был задержан 5 апреля с 22 килограммами метамфетамина при прохождении мексиканско-американской границы в районе Сан-Диего. Наркотики были обнаружены в обшивке его автомобиля, сообщает The San Diego Union-Tribune.

13 апреля федеральный суд в Сан-Диего выпустил постановление об аресте футболиста до завершения расследования.

Гомес выступает за дубль "Тихуаны". Команда занимает первое место по итогам осенней части чемпионата Мексики cреди дублеров.

Уроженец Мексики Даниэль Гомес имеет гражданство США.
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Eurosport

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