Футболист лондонского "Арсенала" был задержан полицией за оскорбление сотрудника аэропорта

Сегодня, 21:31

Гранит Джака в лондонской аэропорту якобы оскорбил работника на расовой почве

Гранит Джака. Фото AFP
Гранит Джака. Фото AFP

Полиция допросила полузащитника лондонского футбольного клуба "Арсенал" Гранита Джаку, который подозревается в расистских оскорблениях в адрес сотрудника аэропорта Хитроу, сообщает Telegraph.

Инцидент произошел в понедельник вечером. Джака провожал в лондонском аэропорту Хитроу друга, улетавшего в Германию. Однако тому отказали в посадке на рейс из-за опоздания. После этого, как сообщил один из свидетелей, 24-летний игрок сборной Швейцарии, имеющий албанские корни, на немецком языке оскорбил работника аэропорта на расовой почве.

На место были вызваны полиция и служба безопасности аэропорта, Джаку доставили в полицейский участок, где он заявил, что не говорил приписываемых ему оскорблений и вообще не обращался непосредственно к сотруднику аэропорта.

Джака перешел в "Арсенал" в мае 2016 года из менхенгладбахской "Боруссии" и в общей сложности провел в составе "канониров" 27 игр, забив три мяча. В активе Джаки также 50 матчей и шесть голов за сборную Швейцарии.
чемпионат Англии, Арсенал Лондон, Гранит Джака

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Источники:

The Telegraph, РСпорт

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