Футболист "Динамо" Мякушко похвастался танцами с Аленой Шоптенко

Тренер "Зари" Юрий Вернидуб, вчера отметивший 51-летие, так и не получил в подарок подписание Сергея Мякушко. Между луганчанами и "Динамо", которому принадлежит 23-летний хав, возникли разногласия насчет сроков аренды. "Заря" хочет на год, киевляне отпускают до лета. Впрочем, как говорит агент игрока Сергей Емельянчик, время договориться еще есть и, при наличии других вариантов, "Заря" остается приоритетом для Мякушко. Сам он времени не теряет, похваставшись в соцсети исполнением изысканных па с хореографом Аленой Шоптенко, у которой брал уроки танцев. "Оказывается, даже такого дровосека можно научить танцевать. Спасибо тем, кто не верил в меня. Вы сделали меня сильней", — шутит футболист.

В мыльную оперу превращается и переход в "Динамо" шведского центрхава "Палермо" Оскара Хильемарка. Ранее сообщалось, будто клубы сошлись на 3 млн евро. Теперь итальянцы хотят уже 4 млн, повышает требования и Оскар. Эта покупка может стать первой сделкой дороже 1 млн евро для ЧУ с тех пор, как летом 2015-го за 9,4 млн киевлянами был приобретен Дерлис Гонсалес.