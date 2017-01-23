Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Новости футбола
Футболист "Динамо" Мякушко похвастался танцами с Аленой Шоптенко http://www.segodnya.ua/img/article/7907/2_main.1485151685.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/2_tn.1485151685.jpg Футбол Между "Зарей" и "Динамо", которому принадлежит 23-летний Сергей Мякушко, возникли разногласия насчет сроков аренды

Футболист "Динамо" Мякушко похвастался танцами с Аленой Шоптенко

Сегодня, 08:50

Между "Зарей" и "Динамо", которому принадлежит 23-летний Сергей Мякушко, возникли разногласия насчет сроков аренды

С Шоптенко. &quot;Даже такого дровосека можно научить танцевать&quot;
С Шоптенко. "Даже такого дровосека можно научить танцевать"

Тренер "Зари" Юрий Вернидуб, вчера отметивший 51-летие, так и не получил в подарок подписание Сергея Мякушко. Между луганчанами и "Динамо", которому принадлежит 23-летний хав, возникли разногласия насчет сроков аренды. "Заря" хочет на год, киевляне отпускают до лета. Впрочем, как говорит агент игрока Сергей Емельянчик, время договориться еще есть и, при наличии других вариантов, "Заря" остается приоритетом для Мякушко. Сам он времени не теряет, похваставшись в соцсети исполнением изысканных па с хореографом Аленой Шоптенко, у которой брал уроки танцев. "Оказывается, даже такого дровосека можно научить танцевать. Спасибо тем, кто не верил в меня. Вы сделали меня сильней", — шутит футболист.

В мыльную оперу превращается и переход в "Динамо" шведского центрхава "Палермо" Оскара Хильемарка. Ранее сообщалось, будто клубы сошлись на 3 млн евро. Теперь итальянцы хотят уже 4 млн, повышает требования и Оскар. Эта покупка может стать первой сделкой дороже 1 млн евро для ЧУ с тех пор, как летом 2015-го за 9,4 млн киевлянами был приобретен Дерлис Гонсалес.
чемпионат Украины, Заря Луганск, Сергей Мякушко

Вы сейчас просматриваете новость "Футболист "Динамо" Мякушко похвастался танцами с Аленой Шоптенко". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Люлька Олег

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.