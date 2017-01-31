Футболист Алешандре Пато продолжит карьеру в Китае

Форвард перешел из "Вильярреала" в "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Бразильский нападающий Алешандре Пато перешел из испанского футбольного клуба "Вильярреал" в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Сделка оценивается в 18 миллионов евро.

"Я очень счастлив стать частью этой новой семьи", – написал Пато на своей странице в Instagram рядом со своей фотографией вместе с главным тренером "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Фабио Каннаваро.

В нынешнем сезоне 27-летний Пато в 24 матчах за "Вильярреал" в различных турнирах забил 6 голов.