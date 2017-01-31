Французский клуб сделает вход на стадион для женщин бесплатным в знак извинения за сексизм
На прошлом матче "Лилля" фанаты вывесили баннер сексистского характера
"Лилль" сделает бесплатным проход для женщин на матч после появления на матче против "Лиона" в субботу на одной из трибун баннера сексистского характера.
Баннер с изображением девушки был подписан "Кухня", а баннер с изображением мужчины – "Стадион".
Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас после игры заявил, что клуб расследует данный инцидент.
"Лилль" подтвердил, что девушки смогут бесплатно посетить домашний матч против "Лорьяна" 4 февраля.
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