Французский клуб сделает вход на стадион для женщин бесплатным в знак извинения за сексизм

Сегодня, 21:29

На прошлом матче "Лилля" фанаты вывесили баннер сексистского характера

Фото AFP
Фото AFP

"Лилль" сделает бесплатным проход для женщин на матч после появления на матче против "Лиона" в субботу на одной из трибун баннера сексистского характера.

Баннер с изображением девушки был подписан "Кухня", а баннер с изображением мужчины – "Стадион".

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас после игры заявил, что клуб расследует данный инцидент.

"Лилль" подтвердил, что девушки смогут бесплатно посетить домашний матч против "Лорьяна" 4 февраля.

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футбол, болельщики, чемпионат Франции, Лилль

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