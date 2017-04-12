Форвард "Ювентуса" превзошел достижение Шевченко, но не игрока "Шахтера"

Пауло Дибала оформил дубль в матче против "Барселоны"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала, оформивший дубль в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны", стал вторым в списке футболистов, которые быстрее остальных забивали два гола в ворота каталонцев.

Аргентинец дважды отправил мяч в сетку ворот гостей к 22-й минуте встречи.

Быстрее Дибалы в 2004 году дубль в ворота "Барселоны" оформил экс-форвард "Шахтера" Джулиус Агахова (21 минута).

Третье место по этому показателю занимает бывший нападающий "Ньюкасла" Фаустино Асприлья (1997 год, 31 минута), а четвертое – экс-форвард киевского "Динамо" Андрей Шевченко (1997 год, 32 минуты).