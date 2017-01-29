Форвард "Шахтера" продолжит выступления в чемпионате России

Филипп Будковский отдан в аренду в махачкалинский "Анжи"

Нападающий "Шахтера" Филипп Будковский перешел в "Анжи" на правах аренды. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона – 2016/17.

Будковский уже давно выступает по арендам. Ранее форвард выступал за "Ильичевец", "Севастополь", "Зарю". Нынешний сезон начинал в "Анжи". За махачкалинский клуб провел 19 матчей и забил 5 мячей.