Форвард "Шахтера" продолжит выступления в чемпионате России

Сегодня, 13:01

Филипп Будковский отдан в аренду в махачкалинский "Анжи"

Филипп Будковский. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Филипп Будковский. Фото ФК "Шахтер"

Нападающий "Шахтера" Филипп Будковский перешел в "Анжи" на правах аренды. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона – 2016/17.

Будковский уже давно выступает по арендам. Ранее форвард выступал за "Ильичевец", "Севастополь", "Зарю". Нынешний сезон начинал в "Анжи". За махачкалинский клуб провел 19 матчей и забил 5 мячей.
футбол, Шахтер Донецк, Анжи Махачкала, Филипп Будковский

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Источники:

Официальный сайт ФК "Шахтер", Сегодня|Спорт

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