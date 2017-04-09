Форвард "МЮ" Ибрагимович забил 250-й гол после 30-летия

За неполные 6 лет швед забил больше мячей, чем до 30-летия

"МЮ" разгромил "Сандерленд" в матче 32-го тура Премьер-лиги со счетом 3:0. Счет в игре открыл шведский форвард Златан Ибрагимович, на счету которого стало 250 забитых мячей после 30-го дня рождения.

При этом, разменяв четвертый десяток, Златан за неполные 6 лет забил больше мячей, чем до 30-летия – 250 против 232.

В сезоне-2016/17 Ибрагимович забил 21 мяч из 51 гола "МЮ". Второй лучший бомбардир "красных дьяволов" Хуан Мата отличился 10 раз.